-KDV İADELERİNDE KOLAYLIK ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sahte belge kullanımı, defter ve belgelerini istenildiği anda ibraz etmeme gibi nedenlerle KDV iadelerinde ağırlaştırıcı ''özel esaslara'' göre takip edilen mükelleflere, bir defaya mahsus olmak üzere bu kapsamdan çıkma hakkı getirileceğini bildirdi. Şimşek, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiilleri ile doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerinin KDV Genel Tebliği ile düzenlenmiş ''özel esaslar'' prosedürüne göre sonuçlandırıldığına dikkati çekti. Konuyla ilgili yeni bir KDV Genel Tebliği hazırlanarak, Başbakanlığa gönderildiğini belirten Şimşek, bu düzenlemeyle ''sahte belge kullanan, yetkili birimlerce istenmesine rağmen defter ve belgelerini ibraz etmeyen, beyannamelerini vermeyen ve yapılan yoklamalarda adreslerinde bulunamayan'' mükellefler ile bunlardan alım yapanların 6111 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunmaları kaydıyla genel esaslara dönmelerine imkan sağlandığını söyledi. Maliye Bakanı, uygulamadan yararlanılabilmesi için, KDV artırımının 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarının tamamı itibariyle yapılması gerektiğini, bu haktan yararlanabilecekler hakkındaki olumsuz tespitlerin de 2009 ve öncesi takvim yıllarına ilişkin olması şartının arandığını ifade etti. 6111 Sayılı Kanun ile mükelleflere beyaz bir sayfa açma hakkı tanındığına işaret eden Şimşek, şöyle devam etti: ''Getirdiğimiz bu düzenleme de, mükelleflere KDV artırımında bulunmaları halinde, Kanunun sağladığı diğer imkânlara ek olarak, özel esaslar kapsamından çıkma olanağı sağlamaktadır. Bu haktan sahte belge düzenleyenlerin yararlanması ile mümkün değildir. Sahte belge düzenleyenler, matrah artırımından da, getirilen bu imkandan da yararlanamıyorlar. KDV iade sürecini önemli ölçüde etkileyen özel esaslar kapsamından çıkmak isteyen mükelleflerimizin, KDV artırımı için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir.'' -KDV GENEL TEBLİĞİ- Bu arada KDV iade sisteminde mükellefler açısından büyük rahatlama sağlayacak olan KDV Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımının ardından yürürlüğe girecek. Tebliğe göre, Aralık-2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme şeklinde olumsuz tespitler bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri ya da teminat gösterdikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacak. Haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunması nedeniyle özel esaslar uygulanan mükellefler de, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibariyle KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebilecek. Bu kapsamda olanlarda da, genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya teminat gösterildiği tarih dikkate alınacak.