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Ekonomi

KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a uzatıldı

23 Mart 2020 18:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV beyanname verme ve ödeme süresilerinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. 

Bakan Albayrak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan yeni kararları Twitter hesabından açıkladı. 

Albayrak, vatandaşlar yoğun talep olduğunu belirttiği açıklamasında, "26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar  verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır" dedi. 

Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar  verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (nisan-mayıs-haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, Koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak."

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