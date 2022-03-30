KDV artışı otomobil piyasasını nasıl etkileyecek?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün açıklanan ikinci el otomobil satışlarında kurumsal şirketlerin elde ettikleri kâr oranından alınan KDV'nin yüzde 1'den 18'e çıkarılmasının sektörü nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Sektör temsilcileri bireysel satışların azalacağını ve

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu; ikinci el otomobil fiyatlarında ilk etapta yüzde 2 civarı bir artış yaşanabileceğini belirterek “Son dönemde sektörde kurumsallaşmaya yönelik önemli adımlar atılıyor. Alınan bu karar ile sektör olumsuz etkilenecektir. Fiyatlarda çok büyük değişimler olmasını beklemiyoruz” dedi.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre bu gelişmenin vatandaşları sıfır araca yönlendirmesinin çok muhtemel olmadığını da söyleyen Mutlu "Çok büyük fiyat artışları olmayacağından, ikinci el düşünenler sıfıra yönelmeyecektir. Yalnız sıfır araç almak isteyenlerin bayilere kendi araçlarını vermesinden dolayı, takas tarafında bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. İkinci el pazarı hareketli. Sıfır araca ulaşım hâlâ zor. Bu nedenle 'ikinci el'de satışlar çok etkilenmez" görüşünü paylaştı.

"Psikolojik olarak sektöre olumsuz yansır"

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise yaşanan gelişmenin fiyatlarda çok büyük değişikliğe neden olmayacağını ancak psikolojik olarak sektöre olumsuz yansıyacağını belirtti. Alınan kararın detaylarının henüz netleşmediğini söyleyen Yalçın "Şirketler satıştan elde ettikleri kârda yüzde 1 vergi öderken, şimdi bu oran yüzde 18’e çıktı. Kurumsal şirketlerin alım-satımlarında bazı fiyat değişiklikleri görülecektir. Bu da bireysel satışları artıracaktır. Biraz bekleyip görmek lazım" diye konuştu.

"Kayıt dışılık artacak"

KDV artışı ile ikinci el otomobil alım satımında kayıt dışılığın artacağını söyleyen Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş da "Artık bireysel satışların artacağı bir döneme giriyoruz. Bu işi kurumsal olarak yapan şirketler için olumsuz bir tablo. Noterlerde para transferlerinin elden yapılacağı tahmin ediliyor. Bu artışın kademeli olarak yapılması, sektör için daha sağlıklı olurdu” ifadelerini kullandı.