KDP'nin yönetimindeki Erbil'e Goran hareketi mensubu meclis başkanının girişi engellendi

Mesut Barzani'nin partisi KDP ile Goran hareketi arasındaki siyasi kriz büyüyor. KDP'nin yönetimindeki Erbil'e güvenlik güçleri, Goran mensubu Meclis Başkanı Yusuf Muhammed'in girişini engelledi.

Meclis başkanı Muhammed'in mensup olduğu Goran Hareketi ile bölgedeki en büyük Kürt siyasi partisi KDP arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor.

Meclis başkanının sözcüsü, Süleymaniye'den yola çıkan Yusuf Muhammed'in bölgesel parlamentonun bulunduğu Erbil'e giderken durdurulduğunu söyledi. Sözcü bunu "yaşanan siyasi krizde çok tehlikeli bir gelişme" diye tanımladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Meclis başkanının mensup olduğu Goran Hareketi, aynı zamanda çeşitli siyasi partilerin farklı oranlarda temsil edildiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin de parçası.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil, bölgesel yönetimin de başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin (Kürdistan Demokrat Partisi) denetiminde.

Maaşların ödenmemesine öfke

KDP, meclis başkanının da mensup olduğu Süleymaniye merkezli Goran partisini, son haftalarda beş kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı şiddetli gösterilerin arkasında olmakla suçluyor.

Geçen hafta boyunca yüzlerce gösterici Süleymaniye, Halepçe, Raniye, Kalar ve diğer bazı kent ve kasabalarda sokağa dökülerek maaşların ödenmesindeki gecikmeyi protesto etmişlerdi.

Kürdistan bölgesi nüfusunun çok önemli bir kısmı bölgesel hükümetin bağladığı maaşlar ve sosyal ödeneklerle geçiniyor.

Goran ve KYB'nin (Kürdistan Yurtsever Birliği) güçlü olduğu Süleymaniye eyaletinde öfkeli göstericiler KDP binalarına saldırarak ateşe vermişti.

Irak'ın diğer bölgelerine göre Saddam Hüseyin rejimi devrildiğinden beri hep nispeten istikrarlı olan Kürdistan Bölgesel Yönetimi bölgesinde, uzun zamandır böylesi büyük bir siyasi kriz yaşanmadı.

Goran hükümetten de dışlanıyor

Goran partisi dün de bir açıklama yaparak, KDP'nin "Goran mensubu bakanlar artık Erbil'e gelmesin" mesajını verdiğini bildirmişti.

KDP'nin üst düzey yetkililerinden Hemin Hawrami de Twitter'dan "Goran artık hükümetin parçası değil" mesajı vererek bunu doğruladı.

Kriz, bölgedeki eski fay hatlarını zorluyor. Bölge uzun süre Erbil ve Dohuk eyaletlerinin KDP, Süleymaniye'nin ise KYB tarafından yönetildiği iki parça olarak varlığını sürdürmüştü.

KDP, Süleymaniye'de etkili parti olarak KYB'yi de saldırılara engel olamamakla suçluyor.

Televizyonlara baskın

Gerginlik tırmanırken KDP, Goran partisinin televizyon kanalı KNN'nin Erbil ve Dohuk'taki ofislerini kapattı.

Süleymaniye merkezli bir başka Kürt medya grubu NRT de Erbil'deki ofislerinin güvenlik güçleri tarafından basıldığını ve çalışanların eyaletten "sınırdışı" edildiğini duyurdu.

KDP'ye yakın Rudaw internet haber sitesinde yayınlanan bir haberde Goran'dan milletvekili Adil Aziz'in sözlerine yer veriliyor.

Aziz, Goran mensubu milletvekillerinin başkente alınmamasını kaygı verici diye niteliyor ve "Meclis başkanı başkente giremezse nasıl siyasi müzakere yapılabilir" diye soruyor.

Goran hareketi, KYB lideri Celal Talabani'nin yardımcısı Noşirvan Mustafa'nın 2006 yılında istifa ederek başını çektiği bir parti.

O zamandan bu yana güçleniyor ve geleneksel olarak KDP ve KYB'ye dayalı siyasi dengeleri değiştiriyor.

2013 Kürdistan Bölgesel Parlamentosu seçimlerinde Goran, 24 milletvekilliği alarak 38 sandalyeli KDP'den sonra ikinci parti olmayı başarmıştı.

Partiler arasındaki diyaloğun kesilmesi yüzünden Kürdistan bölgesi, Temmuz ayından bu yana resmen yeni devlet başkanını seçemiyor.