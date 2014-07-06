KDP'den PKK'ya: Hangi ülke istihbaratı emriyle düşmanlık yapıyorsunuz?

KDP, Mesut Barzani'nin, IŞİD ve Sünni Araplarla birlikte, Haziran ayının başında "Musul'u ele geçirme" planı hazırladığı şeklindeki iddialara sert bir cevap vererek "PKK ve Cemil Bayık, Kürdistan düşmanlarını ikna etmek için iftiralar atıyor. Acaba siz hangi ülke istihbaratının emriyle Barzani ve KDP'ye düşmanlık yapıyorsunuz?" dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) yapılan açıklamada, Mesut Barzani'nin, IŞİD ve Sünni Araplarla birlikte haziran ayının başında "Musul'u ele geçirme" planı hazırladığı şeklindeki haber ve iddialar yalanlandı.

Mesut Barzani'nin lideri olduğu KDP'nin resmi sitesinde yapılan açıklamada, " PKK 'ya bağlı Özgür Gündem gazetesi ve Fırat Haber Ajansı'nda, Mesut Barzani ve KDP'yi hedef alan, tamamen yalandan ibaret bir senaryo yayınladığı" hatırlatıldı.

Senaryonun basit, sıradan, rezilce ve pespaye iddialar içerdiği vurgulanan açıklamada, "Bu asılsız senaryoya göre 'Mesut Barzani'nin görevlendirdiği Azad Bervari, 1 Haziran'da Amman'da Sünni taraflarla ve IŞİD'çilerle görüşerek Musul'u ele geçirme planı hazırladı. Toplantıyı öğrenen Irak Başbakanı Nuri Maliki, planı engellemek için İran'ı devreye soktu.' Bu yalan haberi baştan sonra reddediyoruz. Her zaman terörizme karşı durduk. Peşmergeleri şehit eden IŞİD terör örgütüyle ne bugün ne de yarın ittifakımız olmayacak. Bu iftiralar, Kürdistan bölgesinin kazanımlarını hedef alıyor" denildi.

"Cemil Bayık liderliğindeki PKK, Mesut Barzani ve KDP'ye yönelik istihbarat örgütlerinin yürüttükleri planın bir parçası olmuştur" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şöyle devam edildi:

"PKK ve Cemil Bayık, Kürdistan düşmanlarını ikna etmek için iftiralar atıyor. Acaba siz hangi ülke istihbaratının emriyle Barzani ve KDP'ye düşmanlık yapıyorsunuz? Barzani ve KDP, kutsal milli sorumluluğu üzerine almış ve bunun mücadelesini yürütürken siz kime hizmet ediyorsunuz? Barzani'nin, Kürdistan'ın, Irak'taki kaderini belirlemek için referandum yapmaya hazırlandığı bir dönemde atılan bu iftiralar manidardır."

PKK ve yöneticilerinin, KDP'ye düşmanlık siyasetinden vazgeçmeleri istenen açıklamada, "Kürdistan milli ve ulusal özgürlük mücadelesinin önüne engeller çıkarmayın. İstihbarat örgütlerinin, Kürtleri hedef alan planlarına fırsat vermeyin. Kürdistan halkının birliğine dinamit koyma siyasetinden uzak durun. Kürdistan siyasi partilerinin arasına fitne sokmayın" görüşü bildirildi.