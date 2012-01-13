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KCK'ya yönelik operasyonlarda 33 gözaltı, 123 adreste arama İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 17:10

-KCK'ya yönelik operasyonlarda 33 gözaltı, 123 adreste arama  İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli şahıstan 33'ünün yakalanarak gözaltına alındığını, bu çerçevede 17 ilde toplam 123 adreste arama yapıldığını bildirdi. Seçen, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, İstanbul'un da aralarında olduğu 17 ilde düzenlenen PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fikret Seçen, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: ''Bazı internet siteleriyle görsel basında yer alan haberlerde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca (CMK'nın 250. maddesiyle yetkili) PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında milletvekili Leyla Zana'nın Ankara ilinde bulunan ikametgahında arama yapıldığı yönünde gerçeğe aykırı bilgilere yer verilmesi nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2010/521 sayılı dosyasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli şahıstan 33'ü yakalanarak gözaltına alınmış, bu çerçevede 17 ilde toplam 123 adreste arama yapılmıştır.  Bu soruşturma kapsamında milletvekili Leyla Zana'nın adreslerinde arama yapılmasına dair herhangi bir karar alınmadığı, arama yapılan adresin şüpheli şahıslardan C.Y'ye ait olduğu, bu adresin adı geçen milletvekiliyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiş, bu husus resmi kayıtlar ve arama yapılan apartmandaki yöneticinin beyanlarıyla da teyit edilmiştir.'' İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın evinin arandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığını belirtti.

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