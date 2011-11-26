-KCK'ya yönelik operasyonda 43 kişiye tutuklama istemi İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 46 kişiden 43'ü, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcıları Adnan Çimen ve İsmail Tandoğan'ın yanı sıra adliyede görevli savcılarca ifadeleri alınan 46 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 41'i avukat, 43'ü, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilirken, 3 kişi serbest bırakıldı.