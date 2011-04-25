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KCK'ya yeni operasyon: 35 gözaltı

Hakkari'de gözaltına alınanlar arasında belediye başkan vekili, yardımcısı ve BDP İl Başkanı da var.

25 Nisan 2011 03:00

T24 - Hakkari'de gözaltına alınanlar arasında belediye başkan vekili, yardımcısı ve BDP İl Başkanı da var.

Türkiye'nin çok tartıştığı ve son olarak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği KCK operasyonlarına bugün bir yenisi eklendi.

PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya bugün Hakkari'de operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 35 isim arasında Hakkari Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Ferzınde Yılmaz ve BDP İl Başkanı Orhan Koparan da var.

Gözaltı emrini Van ve Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği verdi.

Kent merkezindeki bazı adreslere ve BDP tarafından kurulan ''Demokratik Çözüm Çadırı''na eş zamanlı baskın yapıldı.

BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Mehmet Salih Yıldız ve bazı parti yöneticileri, yaptıkları basın açıklamasında gözaltılara tepki gösterdi.

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