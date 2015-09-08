KCK'lı Duran Kalkan: Özgür Gündem haber kaynağının gizli tutulmasında titiz davranmadı, artık yazmayacağım

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, Özgür Gündem'de Adil Bayram mahlasıyla uzun süredir yazdığı yazılarına son verme kararı aldı. Kalkan, "Artık yazmıyorum. Niçin? Çünkü yazdıklarımın içerdiği fikirlerden çok yazanın kim olduğu tartışılıyor. Bu durum da ciddi ve derinlikli bir fikir tartışmasının yaşanmasını engelliyor" dedi.

Duran Kalkan yazısında "Kimliğimiz değil de yazdıklarımızın içerdiği fikirler tartışılsın diye böyle bir yolu izlemiş bulunuyoruz. Fakat buna rağmen, yine de yazdıklarımız değil de yazanın kim olduğunun bu kadar araştırılmış ve tartışılmış olması elbette bizi ve taşıdığımız kaygıları doğruluyor" ifadelerini yer verdi.

"Tabi bu biçimde doğrulanır olmak istemezdik. Bu durumun değişmesi için de yoğun çaba harcayanlar içerisinde olduk" diyen Duran Kalkan, "Fakat ne yazık ki ulaşmak istediğimiz sonuca henüz ulaşamadık. Bu da söz konusu çabadan ve mücadeleden vazgeçmemekle birlikte, şimdilik bu biçimde yazmayı artık durdurma kararına bizi götürdü. Elbette takdir okuyucunun olacaktır" görüşünü dile getirdi.

Yazısında Özgür Gündem'i de eleştiren Duran Kalkan, "Yazar ile yayın organı arasında bir tür sır denebilecek bazı gizliliklerin olması gerektiği açıktır. Basın özgürlüğünün oluşması için bu gereklidir. Buna basın dilinde “Haber kaynağının gizli tutulması” denmektedir. Bizim olayımızda ne yazık ki gazetemiz söz konusu ilkeyi uygulamakta yeterince titiz davranmamıştır" dedi.

Duran Kalkan'nın Özgür Gündem'in dünkü (7 Eylül 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle: