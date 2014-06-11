KCK'dan Musul'a giren IŞİD'e: Savaşa hazırız, Kürdistan savunmasız değil

KCK Eşbaşkanlığı, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Musul bölgesini ele geçirmesi üzerine "Kürdistan'ın kazanımları bugün açık bir tehdit altındadır. Ancak Kürdistan savunmasız değildir" dedi. KCK, PKK'nın Güney Kürdistan’ın güvenliğini sağlamak ve her türlü desteği vererek peşmergeyle birlikte aktif savaşa hazır olduğunu açıkladı.

IŞİD çetelerinin Musul dahil Ninova bölgesini 10 Haziran günü ele geçirmesi ardından yazılı bir açıklama yapan KCK Eşbaşkanlığı, IŞİD çetelerine karşı Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Türkmen ve demokrasiden yana olan tüm halkların ve direnişçi güçleri bir araya gelmeye çağırdı. KCK, ayrıca Rojava ve Güney Kürdistan kazanımlarını korumak için “Kürt ulusal birliğine şiddetle ihtiyaç olduğunu” kaydetti.

KCK Eşbaşkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Uluslararası ve gerici bölgesel bazı güçlerin desteklediği çapulcu - çete örgütü İŞİD, saldırılarını Güney Kürdistan'a kadar yaymıştır. Esas amacı Kürt halkının varlığını ve özgürlüğünü yok etmek olan bu çete örgütü, iki yıl boyunca Rojava'da, halkımıza karşı hunharca katliamlar gerçekleştirmiştir. Ancak YPG güçlerinin ve Rojava halkımızın gösterdiği kahramanca direniş karşısında üst üste darbelenmiş ve tarihi yenilgiler almıştır. Rojava Kürdistan'da sonuç alamayınca, Güney Kürdistan'da vahşi katliamlar gerçekleştirmeye başlamıştır. İŞİD bugün yurtsever direnişçi çizgiyle bir savaş halindedir. En son Musul’u işgal etmesinin altında yatan gerçek, Kürt halkının tüm kazanımlarına ve Güney Kürdistan'a yönelmektir.

Her türlü etnik ve mezhepsel milliyetçilikten, yine ulus - devletçi zihniyetten uzak, halkların demokrasi içinde kardeşçe bir arada yaşayabileceği özgür ve demokratik bir Ortadoğu ezilen ve direnen tüm halklar için elzemdir. Tam bir çapulcu – çete örgütü olan İŞİD’e karşı Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Türkmen ve demokrasiden yana olan tüm halkların ve direnişçi güçlerin bir araya gelip, ortak mücadeleyi geliştirmeleri gerekmektedir.