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KCK'dan gözaltına alınan Selim Sadak serbest bırakıldı

KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak sebest bırakıldı

11 Aralık 2012 22:02

 

KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bugün ise Tunceli'deki operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cumartesi günü Batman, Mardin ve Siirt'te KCK’ya yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınanlardan 24’ü tutuklanmıştı.

Aralarında Sadak’ın da bulunduğu 54 kişinin adliyedeki sorgusuna bugün de devam edildi.

Savcılık, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın da aralarında olduğu 28 kişiyi serbest bırakırken, 26 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

 

Malatya'da 13 gözaltı

 

Öte yandan KCK’ya yönelik operasyonlar bugün de devam etti. Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla sabaha karşı PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Polis, Tunceli Belediyesi, BDP il, merkez ilçe, Pertek ve Nazımiye ilçe başkanlıkları ile çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bazı belediye çalışanları ile BDP'li yöneticiler de var.

 

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