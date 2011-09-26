KCK'dan BDP'ye: Meclis'e gitmek Kürt halkına ihanettir

T24 - KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı imzasıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen bir maille istenilen koşullar sağlanmadan Meclis’e gitmenin ‘Kürt halkına ihanet ve düşmana hizmet’ olduğu belirtilerek BDP’li milletvekillerinin TBMM’ye kesinlikle gitmemesi istendi.





Taraf gazetesinin haberine göre; son dönemde tırmanan şiddet olaylarının ardından birçok kesim barışçıl çözüm için BDP’nin Meclis’e dönmesi talebini yeniden dillendirmeye başladı. Çok sayıda STK’nın ardından bölge baroları da BDP’ye ‘Meclis’e dön’ çağrısı yaptı. Bu sırada çeşitli Kürt kurum ve kuruluşlarına gönderilen bir mail ise özellikle Kürt siyasetinde bomba etkisi yaptı. KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı imzasıyla yaklaşık iki hafta önce gönderilen mailde BDP’nin bu koşullarda Meclis’e dönmemesi istendi.

Sert ve tehditkar üslup



Çok sert ve tehditkar bir üslubun kullanıldığı metinde şöyle denildi:



“Son dönemde BDP’li vekillerin Meclis’e gidip gitmeleri kamuoyunda yoğun tartışılmakta, özelikle bizim vekillerin ve bazı insanlarımızın Meclis’e gitmeliyiz sözleri düşmana hizmet etmekten öte bir şey değildir. Kürt Halk Önderi Başkan Apo’nun koşulları değiştirilmezken ve tecrit ağırlaşmışken, askeri ve siyasi operasyonlar olurken, kara harekâtına hazırlık yapılırken Meclis’e gitmek Kürt halkına ihanet etmek ve düşmana hizmet etmektir. Özellikle Meclis boykotu konusunda vekillerimizin farklı farklı demeç vermeleri kabul edilebilinir bir durum değildir. Kamuoyu karşısında ve her yerde ‘ Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları değişmeden, onunla görüşmeler ve müzakereler olmadan, Kürt kimliğinin anayasal güvenceye kavuşturulması konusunda söz alınmadan, Önder Apo’nun imzaladığı protokoller konusunda adım atılmadan, Kürt siyasetçileri bırakılmadan” Meclis’e gitmeyeceğiz ifadelerinde bulunmaları gerekmektedir.”

Meclis’e dönmek istiyoruz



KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı imzası taşıyan bu mailin ardından bir başka iddia daha ortaya atıldı.



BDP’ye yakın kaynaklar, özellikle BDP milletvekillerinin çeşitli kanallar aracılığıyla bu mailden duydukları rahatsızlıkları dile getirdiğini ve sorunun çözümü için TBMM’de olmaları gerektiği yönünde karar alınması için çaba harcadıklarını öne sürdü.