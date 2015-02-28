KCK'dan AKP'ye: Önder Apo'yla PKK yönetimini buluştur

KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, HDP ile AKP’nin ortak basın toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada AKP’ye çağrı yaptı. Karasu, “PKK ile Abdullah Öcalan arasında sorun olduğunu iddia ediyorsan Önder Apo’yla PKK yönetimini buluştur ve bu sorunu ortadan kaldır” dedi.

Fırat Haber Ajansı’na konuşan Karasu, röportajında “AKP tarafından PKK'nin silahlı mücadeleyi bırakacağı algısı yaratmaya çalışılıyor. Peki bu durumda AKP Hükümeti’ne sormazlar mı, eğer gerçekten bu konuda ciddiysen, görüşmeler de önemli bir noktaya gelmişse Önder Apo'yla PKK'lilerin görüşmesini neden sağlamıyorsun” diye sordu.

Hükümet sözcüsü Bülent Arınç’ın iki gün önce sarf ettiği “Ortak açıklama olmayacak” açıklamasından yola çıkarak “Anlaşılıyor ki HDP Heyeti AKP'nin uygun gördüğü bir açıklama yapacak, hükümet de bu açıklamayı doğru bulduğunu söyleyecek. Bu kurnazlıktır” da diyen KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu’nun açıklamasının öne çıkan bölümleri şöyle:

‘AKP, Kürt sorununu çözmek istemiyor’

“Her seçim ve referandum öncesi "çözdük çözeceğiz, süreç iyi gidiyor" denilmiştir, ama Kürt sorunu gibi önemli bir mesele çözülmek yerine seçim propagandası haline getirilmiştir. Ancak her seçim ve referandum sonrası bu söylemler başka bir seçim öncesine kadar bırakılmıştır. Bu, AKP'nin siyaset tarzı haline gelmiştir. Buradan şu sonuç çıkıyor: AKP Kürt sorununu çözmek istemiyor. (…) Ne AKP Hükümeti’nin ne de Türk devletinin halen Kürt sorununu çözmek gibi bir zihniyeti ve kararı yoktur.”

‘Sadece HDP’nin açıklama yapması kabul görmez’

“Bülent Arınç da HDP Heyeti’yle AKP'nin ortaklaştığı bir açıklamanın söz konusu olmayacağını söyleyerek kendilerine doğru yontacakları bir HDP açıklamasını dayattıkları ortaya çıkmıştır. Anlaşılıyor ki HDP Heyeti AKP'nin uygun gördüğü bir açıklama yapacak, Hükümet de bu açıklamayı doğru bulduğunu söyleyecek. Bu da tabi bir kurnazlıktır. Hükümet ve devlet hiçbir taahhüt altına girmeden sadece HDP'yi ve Kürt Özgürlük Hareketi'ni taahhüt altına sokan bir açıklama yapılması peşindedir. Bunun da kabul görmeyeceği açıktır.”

Karasu’dan AKP’ye: Önder Apo'yla PKK yönetimini buluştur

“Önder Apo da Kürt Özgürlük Hareketi de defalarca Kürt sorunu çözülürse silahlı mücadeleye gerekçe kalmayacağını ifade etmiştir. Biz de hala bu noktadayız. Türk devleti sorunu çözsün, adımlar atsın yarın bile kongreyi toplayıp Türk devletine karşı silahlı mücadeleyi durdurma kararı alabiliriz. Ancak AKP Hükümeti’nin ve Türk devletinin bırakalım Kürt sorununda adım atması ve sorunun çözümünü sağlaması, müzakereye yanaşması bile söz konusu değildir. Müzakerenin koşullarını bile oluşturmamıştır. Önder Apo'nun müzakere için önerdiği hiçbir koşul yerine getirilmemiştir.”

“Çözüm sürecinden söz ediliyor, hatta PKK'nin silahlı mücadeleyi bırakması algısı yaratılmaya çalışılıyor. Peki, bu durumda AKP Hükümetine sormazlar mı Eğer gerçekten bu konuda ciddiysen, görüşmeler de önemli bir noktaya gelmişse neden Önder Apo'yla PKK yönetiminin görüşmesini sağlamıyorsun? Önder Apo'yla PKK arasında sorun olduğunu sen iddia ediyorsun. O zaman Önder Apo'yla PKK yönetimini buluştur ve bu sorunu ortadan kaldır. Müzakerenin hiçbir koşulunu hazırlamıyorsun, ne izleme heyeti var ne İmralı'ya bu müzakere konusunda başka örgütlerden bu sivil toplum kuruluşlarından gidip görüşen var. Müzakere için hiçbir adım atmıyorsun, sadece sürekli çözüm süreci iyi gidiyor işler yolunda diyerek bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorsun. Eğer Türk devleti ve AKP Hükümeti samimiyse Önder Apo'yu örgütüyle de buluşturur.”

Karasu’nun açıklamasının tam metni için tıklayın