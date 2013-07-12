KCK'daki değişiklikler ne anlama geliyor?

Ankara, KCK yönetiminde yapılan sürpriz değişikliğini yakından izliyor. İstihbarat birimleri, hükümete KCK’daki yönetim değişikliğinin perde arkası ve yansımaları konusunda ayrıntılı raporlar sundu.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay’ın haberine göre, raporlarda, KCK yönetiminin, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın talimatı ve kontrolüyle değiştirildiği ve Öcalan’ın bu yolla hükümete, örgüt içindeki hizipçilere, Suriye’ye ve İran’a mesaj verdiği ifade edildi.

İşte KCK yönetiminde yapılan atamaların perde arkası ve mesajları:

Zirvede ele alındı

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı’na Murat Karayılan’ın yerine Cemil Bayık ile Bese Hozat’ın atanması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan mini çözüm zirvesinde ele alındı. Toplantıda, istihbarat birimlerinin, söz konusu revizyonla ilgili hazırladığı raporlar da değerlendirmeye alınarak, revizyonun çözüm sürecini nasıl etkileyeceği tartışıldı.

Bazı hükümet üyelerine sunulan istihbarat raporlarında KCK’daki revizyonun tamamen Abdullah Öcalan’ın bilgisi dâhilinde yapıldığı kaydedildi. Raporlara göre, revizyon hakkında BDP heyetlerine şifahen, örgüt yönetimine ise Kandil’e yazılan mektup ile haber verildi. Yani KCK yönetimindeki revizyonun tamamı Öcalan’ın kontrolünde gerçekleştirildi. Devlet ise revizyondan henüz KCK’ya talimat ulaştırılmadan haberdar oldu ve konuyla ilgili olarak hükümet üyelerine uyarıda bulundu.

Öcalan'ın endişeleri etkili oldu

Raporlara göre, KCK’daki yönetim değişikliğinde Öcalan’ın, çözüm süreciyle ilgili endişeleri etkili oldu. Öcalan, çözüm sürecinin ikinci aşamasına geçildiğini söylese de hükümetin bu aşamanın gereklerini yerine getirmediğini düşünüyor. Ayrıca, örgüt içinde de bölünmenin son dönemde arttığı ve çözüm süreci ile birlikte kontrolün zorlaştığına ilişkin bilgiler Öcalan’a da ulaştı. Yine, Suriye ve İran’ın örgüt içindeki etkisini arttırmaya yönelik çalışmalar da, revizyon yapılmasında büyük rol oynadı.

PKK liderinin eli güçlendi

Revizyon ile birlikte Öcalan’ın hem çözüm sürecini hem de örgütü eskisinden daha iyi kontrol edebilmesi anlamında eli güçlendi. Bu doğrultuda yapılan revizyon ile hükümete, örgüte, Suriye’ye ve İran’a doğrudan mesaj verilmiş oldu.

İstihbarat birimlerine göre, revizyonun kodları ve Öcalan’ın verdiği mesajlar şöyle:

Bayık ile hükümete mesaj

KCK Eşbaşkanlığına getirilen Cemil Bayık, Öcalan’ın tanımlaması ile örgüt çizgisini tavizsiz uygulayan ve müzakerelere çok sıcak bakmayan birisi olarak biliniyor. Bu nedenle Öcalan hükümete, “çözüm sürecinde adım atılmaması halinde örgütün sertleşeceği” mesajını verdi. Bayık bugüne kadar örgüt içindeki hiziplerin tesbit edilmesinde ve bu hiziplerin bastırılmasında önemli rol oynadı. Bayık’ın, örgüt içindeki hiziplere karşı büyük bir mücadele başlatması bekleniyor.

Karayılan'ın askeri yönü güçlü

KCK Başkanlığından HPG’nin başına getirilen Murat Karayılan, örgüt içinde askerî yönü güçlü bir yönetici olarak biliniyor. Örgüt çözüm sürecini fırsata çevirip, devrimci halk savaşı planlarını değiştirdi. Bu doğrultuda, Türkiye’nin dışında dört ülkede de mücadele edilmesi ve örgüt üyelerinin koordinasyonu büyük önem taşıyor. Bu nedenle örgütün silahlı kuvvetlerinin başına Karayılan’ın getirilmesi büyük önem taşıyor. Karayılan, silahlı örgüt üyelerinin yönetilmesinden doğrudan sorumlu olacak.

Alevilere yönelik mesaj

Bese Hozat’ın Cemil Bayık ile birlikte KCK Eşbaşkanı olarak atanmasıyla Alevi kesime yönelik mesaj verildiği belirtiliyor. MİT raporlarında, Bese Hozat’ın örgütsel yapıda etkin bir görev üstlenmesinin de söz konusu olmayacağı kaydedildi. Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajında Alevilere dikkat çekmemesinin eleştirilere yol açtığı ve bu eleştirilerin bir anlamda telafi edilmesi için de Bese Hozat’ın örgüt yönetimine getirildiği vurgulandı.