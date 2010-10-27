-KCK'DA TUTUKLULUĞA DEVAM DİYARBAKIR (A.A) - 27.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili davanın 7. duruşması sona erdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 91'i tutuklu, biri tutuksuz 92 sanık katıldı. Duruşmanın sabahki bölümünde sanıklardan Çimen Işık, Zöhre Bozacı, Mehmet Nimet Sevim, Lütfi Dağ, Bayram Altun ve Alican Önlü'yle ilgili kısımlar, öğleden sonra ise Demir Çelik, Ahmet Birsin, Mehmet Akın, Hasan Hüseyin Ebem, Ercan Akyol, Ercan Sezgin, Temer Tanrıkolu, Kutbettin Kurt, Şinasi Tur, Ebru Günay, Siracettin Irmak, Servet Özen, Nurettin Demirtaş, Ahmet Makas, Abbas Çelik, Mazlum Tekdağ, Bahri Çelen, Hasan İnatçı, Rahmi Özmen, Mikail Karakuş, Ahmet Ertak, Ümit Aydın ve Seda Akbaş Can ile ilgili bölümler okundu. İddianamede sanıklardan Demir Çelik'in KCK/TM Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesinde ve yine Abdullah Öcalan'ın ''Dört ayaklı paradigmasında'' siyaset akademisi olarak adlandırılan Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğinde görevlendirildiği, belediyelerde çalışan yönetici, seçilen meclis üyesi ve belediye başkanlarına eğitim verdiği anlatıldı. Sanık Çelik'in DTP'nin kapatılması ihtimaline karşı KCK/TM Sorumlusu Sabri Ok'un talimatıyla kurulan BDP'nin genel başkanlığına getirildiği kaydedildi. Sanık Ahmet Birsin'in Diyarbakır'da yerel bir televizyon kanalında genel müdür olarak çalıştığını, KCK/TM'nin basın yayın alanında örgütsel faaliyetleri düzenleyerek yürüttüğü ifade edildi. Sanık Mehmet Akın'ın kültür, dil ve eğitim komitesinde faaliyet yürüttüğü, belediye başkanları, çalışanlar, belediye ile iş yapan şahıs ve firmalar, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve esnaflardan komitenin belirlediği miktarlarda para toplamak için davetiye dağıttığı ve bundan temin ettiği gelirleri örgüte aktardığı ileri sürüldü. Sanık Akın'ın ayrıca KCK/TM Türkiye sorumlusu Sabri Ok'un talimatları doğrultusunda Diyarbakır Ticaret Odası seçimlerinde destekledikleri adayların kazanması için çalışma yaptığı, şüphelinin bizzat bu çalışmalara katılarak oy kullanacak kişiler ile irtibata geçtiği ve oyları kendilerinin belirlediği kişilere vermeleri yönünde yönlendirmelerde bulunduğu kaydedildi. Sanık Hasan Hüseyin Ebem'in de terör örgütünün Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk, Hınere, Kandil, Dola ve Koke kamplarına giderek Türkiye içerisinde yürütülecek örgütsel faaliyetler ile ilgili talimatlar aldığı ve eğitim gördüğü ifade edildi. Sanıklardan Ercan Akyol'un KCK/TM Marmara bölge sorumlusu olarak atanarak yönetici düzeyinde çalışmalarda bulunduğu, İstanbul'da örgütsel eylemleri organize ettiği iddianamede yer aldı. Ercan Sezgin'in de aynı yapı içerisinde Van ve çevresinde sorumlu yönetici olarak faaliyet yürüttüğü, Temer Tanrıkolu'un da Şırnak ve çevresinde aynı çalışmaları yaptığı anlatıldı. Sanık Kutbettin Kurt'un KCK/TM Ege bölge sorumlusu olarak görev yaptığı, ayrıca gençlik ile ilgili bazı örgütsel faaliyetlerde bulunduğu bildirildi. Sanıklardan avukat Şinasi Tur'un hukuk komitesinde örgütsel faaliyetler düzenlediği, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşerek onun isteklerini KCK/TM Türkiye Sorumlusu Sabri Ok'a ilettiği, Ok'un talimat haline dönüştürdüğü istekleri KCK/TM yürütmesine ileterek örgütsel faaliyetleri şekillendirdiği iddia edildi. Sanık Tur'un Öcalan ile Ok arasındaki irtibatı sağlayacak faaliyetleri düzenleyerek yürüttüğü de ifade edildi. Cumhuriyet Savcısı diğer sanıklarla ilgili bölümleri de okuduktan sonra sanık avukatların tahliyeye ilişkin taleplerini dinledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı, 1 Kasım 2010 tarihine erteledi. -İSTENEN CEZALAR- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.