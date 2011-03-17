-KCK'DA REDDİ HAKİM TALEBİNE RET DİYARBAKIR (A.A) - 17.03.2011 - Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davada sanık avukatlarının reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Şubat 2011 tarihinde görülen duruşmada, sanık avukatlarının ''Mahkeme başkanı ve üyelerinin tarafsızlıklarında şüphe yaratan tutumları'' gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmaları üzerine dava dosyasının gönderildiği Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamladı. Mahkeme, kararında, sanık avukatlarınca ileri sürülen ''mahkeme heyetinin tarafsızlığında şüphe yaratan tutumlar'' olarak bahsedilen hususların bir kısmının kovuşturma değil soruşturma evresine ait olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Kürtçe savunma taleplerinin reddine ilişkin gibi bir kısım gerekçeler ise daha önce hakimin reddi sebebi olarak ileri sürülmüş ve mahkememiz tarafından reddedilmiştir. Adliye içerisinde bulunan nezarethane koğuşlarının düzeltilmesi gibi bir kısım gerekçelerin ise mahkeme heyetinin görev ve yetkileri arasında olmadığı, bu gibi hususların Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluğunda olduğu, mahkeme heyetinin reddine yönelik ileri sürülen sebeplerin bu aşamada duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılmıştır. Açıklanan sebeplerle sanık müdafileri tarafından talep edilen reddi hakim talebinin reddine karar vermek gerektiği sonuç ve kanaatine oybirliğiyle varılmıştır.'' Mahkeme, dava dosyasının yargılamaya devam edilmek üzere Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine de karar verdi. -KCK DAVASI- Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK davasında, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında TCK'nın ''Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Sanıklar arasında kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 28 yöneticisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclisi üyesi de yer alıyor. 26'sı kadın 104 tutuklu sanık arasında Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ve Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün yanı sıra kapatılan DTP'nin eski genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek, Bayram Altun ile Selma Irmak, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, eski Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, eski Ergani Belediye Başkanı Nadir Bingöl, DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı, Ramazan Dede ve Abbas Çelik bulunuyor.