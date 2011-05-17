-KCK'DA İKİ TAHLİYE ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Eskişehir'deki KCK operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 92 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan 2'sinin tahliyesine karar verildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın öğleden sonraki bölümünde, tutuklu sanıklardan Liyadin Pirbudak ve Rıdvan İpek, Kürtçe savunma yapmak konusunda ısrar etti. Cumhuriyet savcısı, Türkçe bildiği halde Kürtçe savunma yapmakta ısrar eden sanıkların, susma hakkını kullandıklarının kabul edilmesini talep etti. Mahkeme, ara kararında, sanıklara mahkemece savunma yapmalarına imkan tanındığından üzerlerine atılı suçlamalarla ilgili belgelerin yüzlerine okunmasını kararlaştırarak duruşmaya devam etti. Sanıklardan Şaban Satılmış, Necdet Altin, Ayşegül Bilgi, Aytaç Artaç, Şakir Çayın, Nudem Yalçın ve Gökhan Kaplan savunmalarını yaptı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları, müvekkilleriyle ilgili tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, Şakir Çayın ve Gökhan Kaplan'ın tahliyesine, Liyadin Pirbudak, Nudem Yalçın ve Rıdvan İpek'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Eksiklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.