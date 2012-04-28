KCK'da 'basın komitesi' iddianamesi de hazır

PKK’nın şehir yapılanması olduğu belirtilen KCK’ya yönelik gazetecilerin tutuklandığı operasyonla ilgili iddianame tamamlandı ve 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianamenin kabul ya da reddi yönünde karar vermek için 15 günlük süresi bulunuyor.

KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında örgütün basın komitesine üye oldukları iddia edilen çoğunluğu değişik kurumlarda muhabirlik yapan 48 kişi gözaltına alınmıştı.

İddianamede çoğu gazetecilerden oluşan 36’sı tutuklu 44 şüpheli yer aldı. Şüpheliler arasında Vatan gazetesi, Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem gazetesi, Demokratik Modernite dergisi, Fırat Haber Ajansı, Etik Ajans, Etkin Haber Ajansı ve Fırat Dağıtım’da çalışan kişiler bulunuyor. İddianamede şüphelilerin özellikle Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem ve Fırat Haber Ajansı aracılığıyla KCK’nın talimatları doğrultusunda yayın yaptıkları iddia ediliyor. Ayrıca şüphelilerin örgüt tarafından düzenlenen konferanslara iki yılda bir katıldıkları, bu konferanslarda alınan kararları da çalıştıkları yayın organlarında uyguladıkları öne sürülüyor. PKK’nın ana karargâhı konumundaki Kandil’deki kamplardan yönetildiği öne sürülen ‘basın komitesi’nin, örgütle irtibatlı basın kuruluşları ve bir internet sitesinde yayımlanan köşe yazıları aracılığıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı da iddialar arasında.



Özer’in dosyası ayrıldı



Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan ve MİT’le birlikte çalıştığı ortaya çıkan fotomuhabiri Mustafa Özer ilk sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Özer’le ilgili dosyanın diğer sanıkların dosyasından ayrıldığı ve örgüt içindeki MİT’çilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.