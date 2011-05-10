-KCK'DA AVUKATLARDAN BOYKOT DİYARBAKIR (A.A) - 10.05.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK davasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkemenin; ''sanık sayısının fazlalığı nedeniyle sanıkların kısım kısım getirilmesi'' kararı üzerine tutuklu sanıklardan Nizamettin Onar, Zeynel Mat, İhsan Seviktek, Abdurrahim Tanrıverdi, Adnan Bayram ve Veysi Akar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, sanık avukatlarının hiçbir mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadıklarını belirtti. Tutuklu sanıkların bir kısmının bulunduğu Diyarbakır D ve E Tipi cezaevlerine yazı yazıldığını, avukatların duruşmaya katılmadığını, bu nedenle başka avukat isteyip istemediklerinin sorulduğunu kaydeden Mahkeme Başkanı Yılmaz, Diyarbakır D ve E Tipi cezaevlerinde kalan tutuklu sanıkların cezaevi yönetimine verdiği dilekçede, ''kendilerini temsil eden avukatların bulunduğunu, yargılamaya onlarla devam etmek istediklerini'' bildirdiklerini anlattı. -''MAHKEMEYİ PROTESTO EDİYORUZ''- Duruşmaya katılan 6 tutuklu sanık adına söz alan Nizamettin Onar, şimdiye kadar bütün taleplerinin mahkemece reddedildiğini belirterek, ''Bu aşamada duruşmaya katılmanın bir anlamı kalmamıştır. Şuanda 10 arkadaşımız cezaevinde Kürt halkı üzerindeki baskıları protesto etmek amacıyla açlık grevi başlatmışlardır. Bizler anadilde savunma talebimiz kabul edilene kadar mahkemeyi protesto ediyor, artık duruşmalara katılmak istemiyoruz'' dedi. -MAHKEME ''RESEN'' AVUKAT İSTEDİ- Sanık Onar'ın savunmasının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu 104 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların 'yargılamaya mevcut avukatlarıyla devam etmek istediklerini'' bildirdiğini bunun ''avukat istedikleri'' anlamına geldiğini, bu nedenle Diyarbakır Baro Başkanlığı'na resen avukat atamasının yapılması için yazı yazılmasını kararlaştırırken, ayrıca geçen yıl Yunanistan'da yakalanan sanık Mustafa Sarıkaya'nın iadesinin beklenilmesine de karar verdi. Bugünkü duruşmaya katılan 6 tutuklu sanığın, bir sonraki oturumda hazır edilmesi için cezaevi idaresine yazı yazılmasına da karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. -İSTENEN CEZALAR- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.