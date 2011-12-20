-KCK'da 38 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 ayrı ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın basın-yayın ve propaganda ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 kişi arasında gazeteciler ile BDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu öğrenildi. Polis yetkilileri, operasyonun sürdüğünü ve gözaltına alınanların sayısının artabileceğini kaydetti.