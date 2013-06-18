KCK'da 2 tahliye

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 70 tutuklu ile 8 tutuksuz sanık hazır bulundu. PKK'nın üst yapılanması KCK'ya ilişkin 98'i tutuklu 175 sanığın yargılanmasına devam edildi, mahkeme heyeti 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 70 tutuklu ile 8 tutuksuz sanık hazır bulundu, diğer sanıklar katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklardan Ali Oruç, Nadir Bingöl, Nesime Gonca, Esma Güler, Dirayet Taşdemir ile Leyla Deniz'in, tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesi, diğer sanıkların ise "suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delilleri karartma ve kaçma şüphesi"yle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş belirtti.

Sanık avukatlarından Feride Laçin, savcının mütalaasına iştirak etmediğini ifade ederek, "Delilleri karartma ve kaçma şüphesinden dolayı tutukluluk halinin devamına ilişkin kararı hukuksal hiçbir dayanağa dayandırılamıyor. Örgüt üyesi olmakla suçlanan müvekkillerin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliye olması gerekir. Tahliye olması gereken müvekkillerin kaçma şüphesi neden olsun Bu nedenler göz önüne alınarak tüm müvekkillerin tahliye olmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatlarından Sedat Yurttaş ise savcının tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasına katılmadığını kaydederek, tutuklu milletvekillerinin mecliste olması gerekirken, yargılanmalarının hukuksal hiçbir dayanağı olmadığını savundu.

Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin savunmalarının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdikleri süre ve delil durumunu göz önünde bulundurarak Nadir Bingöl ile Ali Oruç'un tahliyesine karar verdi.



İstenen cezalar



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak ve Kemal Aktaş ile Yüksek seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de aralarında bulunduğu 98'i tutuklu 175 sanık hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezaları isteniyor.