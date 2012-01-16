-KCK zanlıları adliyeye sevk edildi İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 kişi, adliyeye sevk edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve aralarında eski milletvekili Fatma Kurtalan'ın da bulunduğu 38 kişi, önce Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. 38 kişi daha sonra, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait midibüslerle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine götürüldü. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğince başlatılan soruşturma kapsamında, PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı.