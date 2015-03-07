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KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu: Silah bırakma gündemimizde yok

Mustafa Karasu, Öcalan'ın çağrısının Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi durdurma olduğunu söyledi

07 Mart 2015 19:04

KCK Yöneticisi Mustafa Karasu, silah bırakmanın Ortadoğu şartlarında mümkün olmadığını belirterek, "Silah bırakma gündemimizde yok" diye konuştu.

Fırat Haber Ajansı’na konuşan Karasu, hiçbir coğrafyada Kürtlerin varlığı ve özgürlüğünün güvence altında olmadığını ifade ederek, “Kimin tehdidi altındadır? Türkiye’nin desteklediği IŞİD’in tehdidi altındadır. IŞİD’i Türkiye desteklemiştir. Türkiye’de de hâlâ öyle sorunlar çözülmüş değildir. Bu açıdan silahların bırakılmasından söz etmek mümkün değildir.

Önder Apo da böyle bir şeyden hiç söz etmiyor. Bir daha belirtelim; sorun silah bırakıp bırakmama sorunu değildir. Böyle bir gündem yoktur. Apo’nun değerlendirmelerinde, yapılan açıklamayı da silahı bırakma gibi anlamamak gerekiyor. Türkiye’ye karşı silahlı mücadelenin durdurulması biçiminde ifade etmek gerekiyor” dedi.

 

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