KCK Yürütme Konseyi: Demokrasi güçlerinin yanındayız

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı Hatay’da ki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için bir açıklama yaparak yaşananları kınadıklarını söyledi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haberde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'nın şu ifadelerine yer verildi: "Hatay’daki polis saldırısını şiddetle kınıyor, demokrasi mücadelesinde Türkiye halkının ve demokrasi güçlerinin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna ve halkımıza bir daha yineliyoruz. Kürt halkı her yerde demokrasi güçleriyle omuz omuza demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükselterek Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümü yönünde üzerine düşeni yerine getirmelidir"