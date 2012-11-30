471 hâkim ve savcının yeri değişti, KCK ve Balyoz savcıları terfi etti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 471 hakim ve savcının yeni görevlerinin belirlendiği kararnameyi yayınladı. Kararla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Başkanı Fethi Şimşek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. KCK ve Balyoz davalarının savcısı Bilal Bayraktar ise Beykoz Başsavcısı oldu.

Çoğunluğunu İstanbul'da görevli hakim ve savcıların görev değişikliğinin oluşturduğu kararnameyle, Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB), eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Fethi Şimşek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Söz konusu cumhuriyet savcılıklarında ve mahkemelerinde bulunan dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nce yetkilendirilecek İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemelerine gönderilmesi, devir işlemleri gerçekleşinceye kadar cumhuriyet savcılıklarındaki ve mahkemelerdeki dosyalarla ilgili olarak mevcut işlemlerin aynen devam ettirilmesi de karara bağlandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Canan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Kararnamede, birleştirilen adliyelere ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli adliyelerinin birleştirme işlemlerinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belirleyeceği takvim kapsamında en geç 21 Ocak 2013'e kadar yapılması kararlaştırıldı.

Kurul, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne atananlara ilişkin tebligatların taşınma işlemleri tamamlandıkça yapılmasına da karar verdi.