KCK Van ana davasında sanıklara ceza yağdı

VAN, (DHA) - VAN\'daki KCK ana davasında, Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, 12 sanığa ise 6\'şar yıl 3\'er ay ile 8\'er yıl 9\'ar ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Van\'da, 7 Haziran 2012 tarihinde, 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi\'nin \'bozma\' kararı ile yeniden görülmeye başlanan KCK ana davasında, aralarında Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya\'nın da olduğu 13 sanığa 6\'şar yıl 3\'er ay ile 8\'er yıl 9\'ar ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından dosyanın gönderildiği Van 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına sanıklar, katılmazken, sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise \'terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olmak\' suçundan Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya, Cüneyt Caniş, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır, Metin Adugit, Mihriban Şah, Murat Durmaz ile Veli Avcı\'yı 8\'er yıl 9\'ar ay; İhsan Güler, Abdulkerim Sayan, Mehmet Şirin Yıldız ve Derviş Polat\'ı 7\'şer yıl 6\'şar ay, Hecer Sarihan\'ı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Cezaevinde tutuklu bulunan Bekir Kaya dışındaki tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında da mahkeme heyetince yakalama kararı çıkarıldı.



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