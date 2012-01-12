KCK tutuklusu Alınak: Guantanamo tecridi



T24 - 'KCK' soruşturması kapsamında tutuklanan eski DEP Milletvekili Mahmut Alınak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a cezaevinden gönderdiği “İnsanlık Ölmüştür” başlıklı mektupta, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yaşanan işkenceyi anlattı. “Amerikan Guantanamo hapishanesini aratmayan bir tecrit hüküm sürüyor” diyen Alınak mektubunda, “Ben 12 Eylül hapishanelerinde de yattım. Ağır işkenceler gördüm, ama soyundurularak aranmadım. Gel gör ki ‘ilahi adalet, kardeşlik ve insan hakları’ sözcüklerini dilinden düşürmeyen iktidarınız zamanında hapishanede soyundurularak arandım” ifadesini kullandı.





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan kapatılan DEP’in eski Milletvekili Mahmut Alınak, F Tipi’ndeki tutukluların maruz kaldığı onur kırıcı ve insanlık dışı uygulamaları Başbakan Erdoğan’a gönderdiği mektupta anlattı. Cezaevine girişte 19 kez arandıklarını belirten Alınak, çıplak aramayı reddettiklerinde şiddete maruz kaldıklarını bildirdi. Alınak’ın, Başbakan Erdoğan’a hitaben “İnsanlık Öl-müştür” başlığıyla yazdığı mektup özetle şöyle:



Ben 12 Eylül hapishanelerinde de yattım. Ağır işkenceler gördüm ama soyundurularak aranmadım. Gel gör ki ‘ilahi adalet, kardeşlik ve insan hakları’ sözcüklerini dilinden düşürmeyen iktidarınız zamanında hapishanede soyundurularak arandım. Ben ve benimle birlikte yedi kişi kelepçeli olarak getirildiğimiz Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nin idari bölümüne kadar ayrı noktalarda tam 19 defa arandık. Aramalar X Ray cihazından geçirilmenin yanında, ayakkabılarımızın içine kadar ayrıntılı olarak yapıldı. Buna rağmen cezaevi idari bölümünde eroin ve esrar taşıyormuşuz gibi bizden soyunmamız istendi.



Biz toplu halde haysiyet kırıcı olduğunu söyleyerek soyunmayı reddettik. Bunun üzerine pazartesi günü (geldiğimizde cumartesiydi) gelecek ekiplerin müdahalesi ile zor kullanılarak soymakla tehdit edip, bizi bir tecrit odasına kapattılar. Üç saat kadar o soğuk odada bekletildik. Yanımdakiler gencecik insanlardı, onların saldırıya uğramalarına ve dövülerek soyundurulmalarına yüreğim izin vermedi. Bunun üzerine soyunmayacağımızı ancak soyarak arayacaklarsa bunu kendilerinin yapmasını söyledik. Böylece bizi bir odada tek tek soyarak aradılar. Sonra öğrendik ki tüm F Tipi cezaevlerinde aynı uygulama hüküm sürüyormuş. Amerikan Guantanamo hapishanesini aratmayan bir tecrit hüküm sürüyor. Günün yirmi dört saati beton üzerindeyiz.





‘Öldürülmek isteniyoruz’



Betondan hastalanmamak için ayaklarımızın altına bir tahta parçası bile koyamayız. Adliyeye götürülüp getirilirken ring adı verilen araçların hücrelerinde saatlerce kelepçeli olarak bekletiliyoruz. Kısacası bedenen, zihnen ve ruhen çürütülerek öldürülmek isteniyoruz. Bu faksı, sizden bu zalimliği sona erdirmeniz istemek için göndermiyorum. Böyle bir isteğim yok. Sadece tarihe not düşmek istedim..”







