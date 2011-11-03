KCK soruşturmasında 47 kişinin tutukluluğuna itiraz

T24 -



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen avukat Ercan Kanar tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde, müvekkilleri Prof. Dr. Ersanlı ve Zarakolu'na yönelik gözaltı kararı ve yargılamada, hukukun temel ilkeleri ve yasaların ihlal edildiğini savundu.



Soruşturmanın somut emarelerle değil, zihin taraması yöntemiyle, varsayımlarla yürütüldüğü öne sürülen dilekçede, Ersanlı ve Zarakolu hakkında ''Silahlı terör örgütü üyeliği'' suçlamasına dayanak oluşturacak herhangi bir verinin söz konusu olmadığı ileri sürüldü.



Bu arada adliyeye gelen soruşturma kapsamında tutuklanan 45 şüphelinin avukatları da, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz ettikleri dilekçeleri mahkemeye verdi.



