-KCK SANIKLARINDAN PROTESTO DİYARBAKIR (A.A) - 28.01.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili görülen davanın öğleden sonraki oturumuna sanıklar katılmadı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sabahki oturumda Kürtçe savunma talepleri yeniden reddedildiği için ''Böyle giderse, artık bize ihtiyaç yok. Yargılamayı bizsiz yapabilirsiniz'' diyerek salonu terk etme kararı aldıklarını mahkemeye bildiren sanıkların katılmadığı görüldü. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, yaşananlarla ilgili aldıkları kararı okudu. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 204/1. maddesinde yer alan ''Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonundan çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakımından zorunlu görmezse, oturumu yokluğundu sürdürür ve bitirir'' hükmünü okuyan Mahkeme Başkanı Yılmaz, ''Sabahki oturumda sanıklardan Nejdet Atalay, tüm sanıklar adına beyanlarda bulunmuş, ardından tüm sanıkların ayağı kalkıp, alkışlayarak salonun disiplinini bozdukları görülmüştür. Bu nedenle ara verilerek sanıklar duruşma salonundan çıkarılmış, sanıkların yokluğunda yargılamanın yapılmasına karar verilmiştir'' dedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin bulunmadığı bir salonda savunma yapmak istemediklerini belirterek, duruşma salonundan ayrılmak istediklerini mahkemeye iletti. Bu arada sanık yakınlarının da yaşanan durumu alkışlaması üzerine mahkeme başkanı Yılmaz, aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak'ın da bulunduğu izleyicilerin, ''salonun düzenini bozdukları'' gerekçesiyle dışarı çıkarılmasını istedi. Sanık yakınları ve izleyicilerin duruşma salonundan çıkarılmasından sonra mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Şubat 2011 tarihine erteledi.