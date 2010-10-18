KCK sanıklarına ilk gün tahliye çıkmadı

T24 - PKK'nın gizli şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 103'ü tutuklu toplam 151 sanık, bugün hakim karşısına çıktı. Sanıkların tahliye talebi reddedilirken duruşma yarına ertelendi.





KCK'dan gözaltına alınan 151 kişi hakim karşısında





Bugünkü duruşmada 103 tutuklu sanık ile aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da bulunduğu tutuksuz 48 sanıktan 19'u hazır bulundu. Yurdun çeşitli bölgelerindeki barolara kayıtlı 260 avukat da duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, ilk önce duruşma salonunda bulunan sanıkların tespiti için yoklama yaptı. Adı okunan tutuklu sanıklar, Kürtçe olarak salonda bulunduklarını belirttiler. Sanıklar Kürtçe savunma yapmak istediklerini mahkemeye bildirdiler.

İddianamenin özeti istendi

Söz alan sanıkların avukatlarından Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, iddianamenin 7 bin 578 sayfadan oluştuğunu hatırlatarak, bunun okunmasının çok uzun süre alacağını, bu nedenle iddianamenin kısa bir özetinin okunmasını talep etti.



‘Ana dilde savunma haktır’

Sanıklar adına söz alan tutuklu sanık kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, demokratik bir ülkede bir halkın temsilcilerinin legal siyaset yaptıkları için yargılanmaması gerektiğini savundu. Dicle, şöyle konuştu:



“Anadilde savunma doğal bir haktır. Bu hak adil yargılanmanın bir parçasıdır. İnsanlar en iyi şekilde ana dilinde kendilerini ifade edebilir. Biz bunu kesinlikle mahkemeye dayatmıyoruz. Bu ülkenin resmi dili Türkçe'dir. Biz bunu benimsemişiz. Kardeş Türk halkının dilini benimsemişiz. Adil yargılama ilkesine göre mahkemenin de bize anlayış göstermesini istiyoruz.''

Dicle, Lozan Antlaşması’nın bazı maddelerini de mahkemeye örnek olarak gösterdi.

Bazı sanık avukatlarının, iddianamenin özetinin okunması yönündeki isteklerinin ardından mahkeme, taleplerin değerlendirilmesi amacıyla duruşmaya ara verdiğini açıkladı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, iddianamenin özetinin okunması ihtimaline karşı biri KCK/TM soruşturmasını yürüten savcı olmak üzere 2 özel yetkili savcı görev yaptı.

Salonda sanık yakınlarına yer kalmadı

Davayı, aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, DTP Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, bazı BDP milletvekilleri ve yurtiçi ve yurtdışından gelenlerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi izledi. Yoğun katılım nedeniyle sanık yakınları duruşmaya katılmaktan vazgeçti.

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Yenişehir semtindeki adliye binası çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Diyarbakır olağanüstü günlerinden birini yaşarken duruşmanın güvenliği için yaklaşık 2 bin polis görev yapıyor. Adliye binası çevresindeki bazı kavşak ve caddeler trafiğe kapatıldı. KCK duruşmaları için adliye binasının iç avlusunda yeni bir salon inşa edildi. Ancak salonun fiziki şartlarının yeterli olmaması nedeniyle duruşmayı izlemek üzere sadece 10 gazeteci içeri alındı.

İddianamede yer alan suçlamalar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 103'ü tutuklu 151 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisinin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclis üyesi de şüpheliler arasında bulunuyor.

26'sı kadın 103 tutuklu arasında Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ve Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün yanı sıra kapatılan DTP'nin eski genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek, Bayram Altun ile Selma Irmak, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, eski Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, eski Ergani Belediye Başkanı Nadir Bingöl, DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı da yer alıyor.