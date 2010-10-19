KCK sanıklarına 'Çav Bella' ile destek verdiler

T24 - PKK’nın gizli şehir yapılanması KCK/TM’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 151 sanığın dün başlandı. Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme başkanı, duruşmada tek tek kimlik tespiti yerine firarilerin dışındaki sanıkların isimlerini okudu. Sanıklar Kürtçe olarak “Buradayım” veya “Evet” diye karşılık verdi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü PKK’nın gizli sivil yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi’ne (KCK/TM) yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen 4 ayrı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında BDP’li 12 belediye başkanının da bulunduğu 103’ü tutuklu, 19’u firari 151 sanığın yargılanmasına dün Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 7 bin 500 sayfalık iddianamede 12 BDP’li belediye başkanı ve 4 il yöneticisi için, ‘Örgüt üyesi ve yöneticisi olmak’, ‘Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ suçlamasıyla 36.5 yıla kadar hapis, 11 sanık hakkında, ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis diğer 124 sanık için de 5- 15’er yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.



Davanın tutuklu kadın ve erkek sanıkları, özel olarak yapılan salona ayrı ayrı getirildi. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan erkek sanıklar saat 08.35’te cezaevi araçlarıyla adliyeye getirilirken, polis ve jandarma araçları eşlik etti.





Anadilde savunma



KCK/TM davasında Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, duruşmada tek tek kimlik tespiti yerine firarilerin dışındaki sanıkların isimlerini okudu. İsimleri okunan sanıklar Kürtçe olarak ‘buradayım’ veya ‘Evet’ diye karşılık verdi. Ardından sanık avukatları adına Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, 7 bin 500 sayfalık iddianamenin okunmaması isteğinde bulundu. Daha sonra söz alan tutuklu sanıklardan Hatip Dicle, salondaki tutuklu tüm sanıklar adına söz aldığını ve tüm sanıkların sözcüsü olduğunu ifade etti. Hatip Dicle, bundan sonra ana dilde savunma yapmak istediklerini belirterek şunları söyledi:



“Adil yargılama ve savunma hakkının bir parçası Lozan Antlaşması’nın 37, 42 ve 39’uncu maddelerinde dil hakkı belirlenmiştir. 86 yıldır bu maddeler çok çiğnendi. Bir araştırma yaptım. Bizler bu salonda bulunan 103 tutuklu sanıktan 47’si 10 yıl ve üzeri, 7’si ise 20 yıl ve üzeri cezaevinde kalmışlar. Biz siyasi hareket olarak Türkçe’yi resmi dil olarak benimsedik. Ancak, bizim ana dilimiz Kürtçe yasaklandı. Bugün burada savunmada kendi dilimizi özgürce kullanmak istiyoruz. Bu sorunun merkezinde Kürt sorunu var. Halk arasında ’bir musibetten bin hayır çıkar’ sözü var. Umarım bu yargılama Kürt sorununun çözümüne katkı sunar.”





BDP’liler tam kadro



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yardımcısı Gültan Kışanak, milletvekilleri, belediye başkanları, partinin yöneticileri adliye önüne geldi. Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada “Arkadaşlarımız 18 aydır sorgusuz sualsiz cezaevinde tutuluyor. Bizim için özgürlüğün 1 saniyesi bile değerlidir. Bu 18 ayın hesabını kim verecektir” dedi. Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı Ahmet Türk, adliye önünde gazetecilere açıklama yaparken bu davayı ‘iradeyi kırmaya yönelik’ olarak değerlendirdiklerini söyledi. Türk, “Barış özlemi duyuyoruz. Duruşmanın seyri önümüzdeki barış süreci için önemli mihenk taşıdır. Umut ediyoruz, barış için önemli bir sonuç çıkacaktır” diye konuştu.



BDP Grup Başkan Vekili ve Batman Miletvekili Bengi Yıldız da, yargılamanın siyasi olduğunu başından beri söylediklerini belirtti. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ise “Geçmişte bizim yargılandığımız DEP davası da böyle olmuştu. O da büyük fiyaskoyla sonuçlanmıştı. İnşallah bu da DEP davası gibi fiyaskoyla sonuçlanır” dedi.



Sanıkların savunmalarını Kütçe yapma konusundaki isteklerini daha sonra değerlendirme kararı alan mahkeme tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.





PKK gösterisi ve ‘Çav Bella’



PKK’nın gizli şehir yapılanması KCK/TM’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 151 sanığın yargılandığı davayı izlemek üzere İtalya’dan gelen ‘Rete Italiana Di Solidarieta’ adlı insan hakları örgütü İtalyanca, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce ‘Hepinize özgürlük’ pankartı açarak ‘Çav Bella’ adlı şarkıyı söyledi. Grup pankartı daha sonra BDP otobüsü üzerinde açarak toplananlara zafer işaretleri yaptı. Dava için kentte 1600 polis görevlendirilirken, adliye çevresindeki caddeler kapatıldı, binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Sanıklar adliyeye getirildiği sırada bir grup, PKK lehine sloganlar attı. Yaklaşık 5 bin kişi, Elazığ Caddesi’ni trafiğe kapatınca, çevik kuvvet ekipleri harekete geçti. BDP’li Sebahat Tuncel de devreye girip polis amirleriyle tartıştı. Duruşma sürerken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan BDP’lilerin içerisinde yer alan kar maskeli bazı kişiler bölücübaşı Abdullah Öcalan posterleri ve PKK’yı simgeleyen bezlerle caddede tur attı.





