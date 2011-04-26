-KCK SANIĞINA 7 YIL 11 AY HAPİS VAN (A.A) - 26.04.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanık, Hakkari'deki eylemleri yönlendirdiği gerekçesiyle 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde 23 Kasım 2009'da izinsiz gösteri yaparak polise taş ve molotofkokteyli ile saldıran grubu yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve üzerinde KCK'nın Hakkari yapılanmasıyla ilgili toplantı notları bulunan Fırat Ertunç hakkında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Van'da devam eden davanın son duruşmasında, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ertunç'un, ''terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, silahlı terör örgütü propagandası yapmak, görevliye direnmek'' suçlamasıyla 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. ''Ertunç'un terör örgütü PKK'nın şehirlerde itaatsizlik ve başkaldırı eylemleri yapmak üzere oluşturduğu gençlik yapılanmasına üye olduğu'' belirtilen kararda, sanığın bu yapı içerisinde aktif faaliyette bulunduğu vurgulandı. Kararda ayrıca, sanığın üzerinden çıkan el yazılı dokümanlara ve gizli tanık ifadelerine atıfta bulunularak, ''KCK'nın kent meclisleri kapsamında Hakkari ilinde örgütsel faaliyet yürüten Ertunç'un, terör örgütünün propagandasını içerir şekilde yasa dışı slogan atan, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldıran grubu yönlendirdiği, gizli tanık ifadelerinden ve üzerinde bulunan notlardan anlaşılmaktadır'' denildi. -''DEMOKRATİK ÇÖZÜM'' ÇADIRLARI KALDIRILDI Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin ile bağlı ilçelerde BDP'liler tarafından ''Demokratik Çözüm'' adı altında kurulan çadırlar kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin ile bağlı ilçelerde Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 02.00 sıralarında bir süre önce BDP'liler tarafından ''Demokratik Çözüm'' adı altında kurulan çadırlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çadırlar kaldırılırken, ele geçirilen çok sayıda da örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi. Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan gazetecilere, gece düzenlenen operasyon sırasında çadırın kurulduğu Mitanni Kültür Merkezi'nin çeşitli birimlerine de polisin girdiğini öne sürdü.