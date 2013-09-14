KCK: Rojava'ya saldıranlar Türkiye'nin taşeronlarıdır

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Rojava’daki saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Kürtlerin saldırgan güçlerle hiçbir husumeti olmamasına rağmen süren saldırıların "dış kaynaklı" olduğunu kaydetti. KCK, "Saldırganların bundan ne çıkarı olabilir? Kürtlere bu kadar düşmanlık bu saldırıların arkasında Türkiye'nin olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Kürtlerin her yerde kazanım elde etmesine karşı olan Türkiye'nin Rojava’da El Nusra’yı desteklediğini öne sürdü.

KCK'nin Rojava’daki saldırılara ilişkin açıklaması şöyle:

"Rojava’da El Kaide’ye bağlı olduğunu söyleyen El Nusra adlı grup bir haftadır saldırılarını arttırmış bulunmaktadır. Ortadoğu'nun en mazlum halkı olan, hiçbir halka ve hiçbir siyasi güce karşıtlık yapmayan bir halka saldırılmaktadır. Kendi özgürlüğü ve demokratik yaşamı için mücadele eden Kürt halkına yapılan saldırılar sadece bu güçlerin işi değildir.

Çünkü ne Kürtler ne de Kürt siyasi güçlerinin bu saldırgan güçlerle hiçbir husumeti ve karşıtlığı olmamıştır. Bu nedenle bu düzeyde saldırıların yapılması kesinlikle dış kaynaklıdır. Esas olarak da Kürt düşmanlığında öncü olan Türk devleti bu saldırıları kışkırtmaktadır. Saldırganlar Türkiye'nin taşeronudurlar. Her taraftan insanların devşirilmesi, silah ve cephane gönderilmesi, Türkiye'nin sınır şehir ve kasabalarının silahlı güçler kampı ve dinlenme tesisi gibi kullanılması bu savaşın esas olarak Türkiye tarafından çıkarıldığı gerçeğini gözler önüne sermektedir.

‘Türkiye kazanıma karşı çıkıyor’

Kürtlere saldıran güçler kendine hedef olarak Suriye devletini aldıklarını söyleseler de, özellikle Türk devletinin yönlendirmesiyle saldırılarını Suriye'nin en demokratik muhalefeti olan Kürtlere yöneltmişlerdir. Bu saldırlar herhangi bir yerde yaşanan bir sorundan kaynaklanmamaktadır. Tamamen Kürtlerin kendi topraklarında özgür yaşamaları ve kendi kendilerini yönetmeleri ortadan kaldırılmak istenmektedir. Saldırganların bundan ne çıkarı olabilir? Kürtlere bu kadar düşmanlık bu saldırıların arkasında Türkiye'nin olduğunu kanıtlıyor. Kürtlerin her yerde kazanım elde etmesine karşı olan Türkiye bu yüzünü bu defa Rojava’da göstermiş bulunmaktadır.

‘Savaşı Türkiye yürütüyor’

Şu anda Rojava’da devrimci güçlere karşı savaşı esas olarak Türkiye yürütmektedir. Türkiye bu tutumuyla tüm Kürt halkına ve Özgürlük Hareketi'ne karşı düşmanlığını ortaya koymuş bulunmaktadır. Türk devletinin tüm koşulları olmasına rağmen Kuzey Kürdistan'da çözüm için neden adım atmadığı Rojava’daki tutumuyla belli olmaktadır. Rojava’da Kürtler statü kazanırsa 'ben de Kürt sorununu çözmek zorunda kalırım' kaygısıyla Rojava devrimini yıkmak için her türlü imkanı kullanmaktadır.”