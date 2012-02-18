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KCK protestosunda 35 KESK'liye gözaltı

KCK operasyonunu protesto etmek isteyen 35 KESK'li gözaltına alındı.

18 Şubat 2012 22:31

 

T24 - Mersin'de KCK operasyonunu protesto için yürümek isteyen, aralarında KESK Mersin Dönem Sözcüsü Salman Günbat'ın da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki KESK binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Atatürk Caddesi'ne yürümek istedi.

CNNTürk'te yer alan habere göre; Çevik Kuvvet polisi, grubun yolunu kesip yürüyüşe izin vermedi. Grup, yarım saat oturma eylemi yaparak yürüyüşe izin verilmemesini protesto etti.

KESK'lilerle polis arasında yapılan görüşmeler sonucu slogan atılmadan pankart açılamadan, ikişerli gruplar halinde Atatürk Caddesi'ne kadar gidilmesine izin verildi. Ancak, KESK'liler yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra tekrar bir araya gelerek 'Baskılar bizi yıldıramaz' slogan atıp pankart açınca polis müdahale etti.

Çıkan kısa süreli arbedenin ardından KESK Mersin Dönem Sözcüsü Salman Günbat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Çıkan arbedede ise 3 polis ve 2 gösterici hafif yaralandı.

 

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