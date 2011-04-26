-KCK PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ HAKKARİ (A.A) - 26.04.2011 - Hakkari'de KCK'ya yönelik operasyonun protesto edilmesi amacıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasının ardından mahallelerde izinsiz gösteri yapan gruplara polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulundu. Alınan bilgiye göre, Van ve Diyarbakır özel yetkili cumhuriyet başsavcı vekilliklerince yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Hakkari Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi'nin de bulunduğu 35 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren grup, Bulvar Caddesi'ndeki ''demokratik çözüm'' çadırının önünde toplandı. BDP Genel Başkanı Hamit Geylani ile Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, Belediye Başkanlığına kadar yürüdü. Geylani, burada yaptığı açıklamada, gözaltı ve tutuklamalardan Vali Muammer Türker'in sorumlu olduğu iddiasında bulunarak, ''Hakkari'de il özel idaresinde çalışan yöneticiler gözaltına alınıyorsa vali kendi konumunu gözden geçirmek zorundadır. Çünkü il idaresinde birlikte çalışıyorlar. O zaman ya bu operasyon valinin emri üzerine yapılmıştır ya da valinin gücü hukuksuzluğu önlemeye yetmiyor. Hakkari Valisi'nin gücü bu hukuksuzluğu durdurmaya yetmiyorsa istifa etsin'' dedi. Partilerine yönelik operasyonların özellikle seçim öncesine denk getirildiğini ileri süren Geylani, bu tür girişimlerin her zaman boşa çıktığını, bundan sonra da boşa çıkacağını ifade etti. Açıklamanın ardından dağılan gruptan bazı kişiler çeşitli mahallelerde bir araya geldi.Yollara barikat kuran ve terör örgütü PKK lehine slogan atan göstericiler polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Polisin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.