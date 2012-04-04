'KCK, PKK'yı da içine alan üst çatı yapının ismi'

KCK iddianamesi İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yakalandıktan sonra Öcalan'ın avukatlığını yapan İrfan Dündar'ın iddianamedeki itirafları dikkat çekici.

PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan 2400 sayfalık iddianame kabul edildi. Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve yayıncı Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 147'si tutuklu 193 sanık hakkındaki dava özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İddianameye, gözaltına alınan Öcalan'ın avukatı İrfan Dündar'ın itiraf gibi ifadeleri damgasını vurdu. KCK-PKK-BDP bağlantılarını anlatan Dündar, isimleri ve görevleri tek tek saydı.

Habertürk'te yer alan habere göre Dündar, savcının sorularına verdiği yanıtlarda çok ilginç itiraflarda bulundu ve KCK'nın örgüt şemasını deşifre etti: "KCK olarak bilinen yapı PKK'yı da içine alan üst çatı yapının ismidir. İllegal bir yapılanmadır. Örgüt mensupları hiyerarşik yapıda gizlilik kurallarına riayet eder. Türkiye'de KCK'lı olarak bilinen örgüt mensupları Türkiye Meclisi yapılanması içerisindedir."

KCK'nın şeması

Dündar'ın ifadelerine göre 'PKK/KCK Öderliği' başlığı altında Abdullah Öcalan'ın adı bulunuyor. Öcalan'ın ardından 'yürütme' başlığı altında Murat Karayılan, daha sonra Sabri Ok geliyor.

KCK Türkiye Meclisi sorumlusunun halen Avrupa'da olan Sabri Ok olduğu, Ok'a bağlı olarak KCK Yürütme Kurulu'nun Nihat Oğraş, Kutbettin Yazbaşı ve Ali Durç'tan oluştuğu, bu yürütmeye bağlı olarak KCK İstanbul İl Yürütme sorumlusunun ise Mümtas Aydeniz olduğu kaydediliyor.

Türkiye Meclisi içersinde faaliyet yürüten örgüt mensupları Kandil'deki 7 kişiden oluşan Türkiye masasına bağlı iken, bu masa Sabri Ok ve Murat Karayılan'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

KCK sözleşmesi

Dündar, iddianameye göre sözleşmeyi şu sözlerle anlattı: "KCK sözleşmesi bir anayasa niteliğindedir. Öcalan'ın savunmalarından, Özgürlüğün Sosyolojisi kitabından yararlanılarak Duran Kalkan'ın başında olduğu komisyon tarafından yazılarak örgütte kabul edildi. Kalkan, Halk Savunma Komitesi'nin başında kırsal alanda faaliyet yürütür. Ayrıca Kürdistan'da Zorun Rolü isimli ideolojik kitabın yazarıdır."

Zorla vergi toplandı

2006'dan sonra KCK'nın içerisinde oluşturulan Maliye birimiyle PKK'ya mali kaynak sağlamak amacıyla Kuzey Irak, Türkiye ve Avrupa'da 'vergilendireme' adı altında Kürt kökenli vatandaşlardan zorla para toplandığını vurgulayan Dündar, vergilendirmenin detaylarını da anlattı...