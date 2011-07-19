KCK, Özerklik Bildirgesi'ni yayımladı: Özerklik acilen hayata geçirilmeli

T24- KCK Yürütme Konseyi, "Demokratik Ulus Çözümünde Demokratik Özerklik Bildirgesi"ni yayımladı. Bildirgede, özerkliğin acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.











PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan (19 Temmuz 2011) haberin bir kısmı şöyle:



"Özerkliğin Kürt sorununu çözeceği ve Türkiye’nin demokratikleşeceği" savunan KCK, "özerkliğin uluslararası hukuka uygun olduğunu ve temel bir çözüm perspektifi olarak artık pratikleşmek zorunda olduğunu" yazdı.

KCK Yürütme Konseyi'nin "bir manifesto niteliğinde" olduğu kaydedilen "Demokratik Ulus Çözümünde Demokratik Özerklik Bildirgesi"nde, "Özgürlük Hareketimiz, Demokratik Ulusa, Ortak Vatana, Demokratik Cumhuriyete dayalı Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan'ın gerçekleşmesinin en doğru çözüm yolu olduğuna inanmaktadır. Kürt halkı Kürdistan koşullarında Demokratik Özerklik esaslarını uygulama hakkına sahiptir" ifadeleri yer aldı.

"Kürt meselesinin bir bölünme sorunu değil, tekrar stratejik dost, ortak ve kardeş olma konumuna ulaşma sorunu" olduğunu söyleyen KCK, "bugüne kadar denenmeyen Türkiye’yi demokratikleştirecek ve Kürt sorununu çözecek Demokratik Ulus Çözümü’nü Demokratik Özerklik siyasi modeliyle acilen hayata geçirilmesi" gerektiğini belirtti.

Devletin sunulan üç protokolü resmen reddetmemekle birlikte, protokoller doğrultusunda "ciddi bir pratik adım atmadığı" savunan KCK, "Kürt halkının, Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu’nun ortaya koyduğu Demokratik Cumhuriyet ve Demokratik Özerklik projesini onayladığını" öne sürdü.