KCK Operasyonu'nda kapatılan 40 DTP yöneticisi şüpheli

T24 - Terör örgütü PKK'nın "Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması"na yönelik soruşturma tamamlandı. Aralarında kapatılan DTP'nin 28 yöneticisi ile 12 belediye başkanının şüpheli olarak yer aldığı iddianame mahkemeye sunuldu.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde.



İddianamede, 103'ü tutuklu, 151 şüpheli hakkında, TCK'nın "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', "Terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak", "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından 15 ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezası isteniyor.





12'si belediye başkanı



İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı bildirildi. Şüpheliler arasında kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 İl Genel Meclisi Başkanı ile 2 belediye meclis üyesi de bulunuyor.



26'sı kadın olan 103 tutuklu arasında Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin, Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk ve Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven'in yanı sıra kapatılan DTP'nin eski Genel Başkan yardımcıları Kamuran Yüksek, Bayram Altun ile Selma Irmak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Ali Şimşek, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kapatılan DEP'in eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi eşbaşkanı Hatip Dicle, Dicle eski Belediye Başkanı Abdullah Akengin, Batman eski Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, Viranşehir eski Belediye Başkanı Emrullah Cin, Ergani eski Belediye Başkanı Nadir Bingöl, DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı, Ramazan Dede ve Abbas Çelik de yer alıyor.



Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edilmesi halinde yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.





