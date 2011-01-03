KCK operasyonunda 'HPG makbuz'larını ele geçirdi.

T24 - Şırnak Jandarma Komutanlığı, KCK operasyonunda zengin işadamlarına kesilmiş HPG makbuzlarını ele geçirdi. Makbuzlarda, tehditle para istendiği dikkat çekerken, Şırnak'ta bu yolla 2 milyon lira toplandığı belirlendi

PKK'nın özellikle güneydoğu bölgesindeki varlıklı işadamlarını korkutarak nasıl haraç aldığı ele geçirilen bir makbuzla gözler önüne serildi. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, zengin işadamlarına kesilmiş HPG makbuzları bulundu. İşadamı İ.A.'ya kesilen makbuzda, el yazısı ile yazılmış bir tehdit notuyla 50 bin lira istendiği görüldü. HPG bayraklı makbuzdaki "Eğer çalışmalarınızda olumsuz bir durumun olmasını istemiyorsanız bu nota gereken çerçevede yaklaşmanız faydanızadır" tehdit ifadesi dikkat çekti. Jandarma ekipleri, Şırnak'ta işadamlarına 250 adet makbuz dağıtıldığı ve bu şekilde 2 milyon lira para toplandığını tespit etti.





BAYRAKLI MAKBUZ



PKK'nın çatı yapılanması olan KCK'ya yönelik operasyonda terör, örgütünün para temin etmek için vatandaşlardan zorla para topladığı tespit edildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak Batman ve Mardin illerinde yapılan operasyonda, İ.A. isimli şahsın evinde gizlenmiş şekilde PKK'ya para toplamak için hazırlanan makbuzlar bulundu. Makbuzda HPG'nin sözde bayrağı, terör örgütünün kamplarından Haftanin Saha Komutanlığı yazılı kaşe ve veriliş tarihi de bulunuyor. Makbuzu alanların parayı ödemek için makbuzda belirtilen irtibat numarasını arayarak istihbarat biriminde görevli teröristle irtibata geçtiği ve istenilen parayı ödedikleri belirlendi. Makbuzlarda, para alınacak iş adamlarının isimleri ve verecekleri para miktarının yazılı olduğu görüldü.





2 MİLYON LİRA TOPLANDI



Ele geçen makbuzlarda, işadamlarına para vermeleri için yapılan tehditler de dikkat çekiyor. Makbuzların birinde bulunan "Sizin şahsi durumunuzu yakinen biliyor ve takip ediyoruz. Eğer çalışmalarınızda olumsuz bir durumun olmasını istemiyorsanız bu nota gereken çerçevede yaklaşmanız faydanızadır" şeklinde tehdit içerikli ifadelerle işadamları terör örgütüne para vermeye zorlanıyor. Bir yandan bölgedeki esnafı örgüte destek propagandası yapmak için kepenkleri kapatmaya zorlayan PKK, diğer taraftan da işadamlarından tehditle topladığı paralarla terörü finanse etmeye çalışıyor. Jandarma ekipleri, terör örgütünün söz konusu makbuzlardan Şırnak'ta 250 tane dağıttığını ve 2 milyon lire para topladığını belirledi. İşadamlarını terör kıskacından kurtarmaya çalışan Şırnak İl Jandarma Alay Komutanlığı, artık askerlere çarşı izni verilmesi gibi uygulamalarıyla esnaflarla ve vatandaşlarla sıcak diyalog yolları kuruyor.





Eski yöntem



Kasım 2007'de de Yüksekova'da PKK adına makbuz karşılığı vergi topladıkları iddia edilen, aralarında köy korucusu ile dönemin DTP'li yöneticilerinin de bulunduğu biri kadın 8 kişi tutuklanmıştı.





