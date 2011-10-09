-KCK operasyonunda 8 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen 9 kişinin sorguları tamamlandı. Mahkeme, 8 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 1 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 10 kişiden 1'i savcılıktan serbest kalmıştı.