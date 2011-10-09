T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK operasyonunda 8 tutuklama İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 02:23

-KCK operasyonunda 8 tutuklama  İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen 9 kişinin sorguları tamamlandı. Mahkeme, 8 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 1 kişi serbest bırakıldı.  Adliyeye çıkarılan 10 kişiden 1'i savcılıktan serbest kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24