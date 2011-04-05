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KCK OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA VAN (A.A)

05 Nisan 2011 12:35

-KCK OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 05.04.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, 1 Nisan'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün talimatları doğrultusunda mahalle komiteleri oluşturarak eylem kararları aldığı, çeşitli tarihlerde yasa dışı eylemler düzenleyerek güvenlik güçlerine havai fişek ve molotofkokteylli saldırı düzenlediği, KCK'nın gençlik yapılanması DYGM ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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