KCK operasyonunda 51 kişi gözaltında

T24 - 16 ilde düzenlenen PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 47'si avukat. Gözaltına alınlar arasında Öcalan'ın avukatları da var.













Özgür Gündem gazetesine baskın...





İstanbul ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü operasyonlar bu sabah eş zamanlı gerçekleştirildi. Diyarbakır, Batman ve Şırnak’ın İdil İlçesi’nde sabah erken saatlerde aralarında BDP ilçe başkanları, parti yöneticileri ve daha önce Öcalan’ın avukatlığını yapan Diyarbakır Barosu’na kayıtlı Fuat Coşacak, Nuri Demir, Doğan Erbaş, İrfan Dündar ve Baran Pamuk’ın da bulunduğu bir çok yere baskın yapıldı. Aramalar sırasında, bir çok bilgisayar ve evraka incelenmek üzere el konuldu. Sadece Diyarbakır’da 35 kişi gözaltına alındı.



BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna, olayı öğrenince Diyarbakır merkez Bağlar İlçe binasına geldi ve aramalar çalışmalarını izledi.



Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, şimdiye kadar kendisine ulaşan bilgilere göre 3 avukatın evinde arama yapıldığı ancak bu sayının 7 veya 8’e çıkabileceğini söyledi. Başkan Aktar, "Bana gelen bilgiye göre şimdiye kadar Fuat Coşacak, Nuri Demir ve Baran Pamuk adlı üyelerimizin evinde aramalar yapıldı. Evlerindeki aramalardan sonra büroları da aranacak. Ben de şimdi net bilgi almak için bu arkadaşlarımızın işyerine gideceğim" dedi.









Bursa'da operasyon



Bursa’da da KCK operasyonu, diğer illerdeki gibi sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Daha önce Öcalan’ın avukatlığını yapan Ayşe Batumlu ve Mehmet Deniz Büyük’ün evlerinde ve bürolarında polis arama yaptı.



12 Haziran genel seçimlerinde BDP’nin desteğiyle bağımsız milletvekili adayı olan ancak kazanamayan Mehmet Deniz Büyük ile İnsan Hakları Derneği’nde görev alan Batumlu’nun gözaltına alındıkları ve sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderilecekleri belirtildi.









BDP Batman İl Başkanı gözaltında



Batman kent merkezinde avukat Mehdi Öztüzün’ün evine Batman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 2 hafta önce BDP’nin olağan kongresinde İl Başkanı seçilen Mehdi Öztüzün, evinde yapılan aramalardan sonra gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. BDP İl Başkanı Mehdi Öztüzün, 204-2005 yılları arasında DEHAP Batman İl Başkanlığı görevini yapmıştı.









Sadak'ın oğlunun ev ve işyeri arandı



Şırnak’ın İdil İlçesi’nde de Hakzan Sadak ve Veysel Vesek adlı 2 avukatın evine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlar sırasında evde bulunan bilgisayar ve bir çok evraka el konulurken, her iki avukatın işyerinde yapılan aramalar sonucu Sadak ve Vesek gözaltına alındı. Avukat Hakzan Sadak’ın Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak’ın oğlu olduğu ve Veysel Vesek ile birlikte çeşitli tarihlerde Öcalan’ın avukatlığını yaptığı öğrenildi.



Diyarbakır, Batman ve Şırnak’ın İdil İlçesi’nde yoğunlaşan KCK operasyonlarında aramaların devam ettiği ve gözaltına alınanların da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanacakları belirtildi.









Gözaltına alınanların çoğu avukat



Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 47’sinin avukat olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 47 avukatın İmralı’da terör örgütü elebaşısı Öcalan ile görüşen avukatlar olduğu belirtildi. Avukatların İmralı’dan aldıkları talimatı örgütü ilettikleri iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.









Kocaeli'nde 15 gözaltı



Kocaeli'nde de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Bozdağ: İllegal bir yapı



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, KCK operasyonlarıyla ilgili olarak, ''Adli süreç devam ediyor. Delillere ulaştıkça her şey olabilir'' dedi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da AKP Grup Toplantısı'na gelirken gazetecilerin KCK operasyonu ile ilgili sorusunu yanıtladı. Bozdağ, ''Terör örgütü yapılanmasıdır. Legal değil illegal bir yapıdır. Böyle bir yapılanma karşısında soruşturma açılması normaldir. Suçlu olan ile olmayanın ayırt edilmesi önemlidir. Ayırt edildiğini düşünüyorum.'' diye konuştu.



