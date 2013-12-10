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KCK operasyonunda 5 tutuklama

Tunceli'de KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınarak Malatya Adliyesi'ne getirilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

10 Aralık 2013 12:36

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10'uncu maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcılığı tarafından Malatya'da verilen talimatla, Tunceli’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2’si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında dün Malatya’ya getirildi.

Mikail Pelit'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, savcılıktaki sorgularının ardından M.Y.  serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme K.B.’yi tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı. A.Ö., E.Ö., Z.E., I.A. ve M.Y.’nin ise tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 5 kişi, Malatya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

 

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