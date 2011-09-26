-KCK operasyonunda 30 tutuklama İZMİR (A.A) - 26.09.2011 - İzmir'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 zanlıdan 30'u tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün önce başlattığı operasyonda gözaltına alınan ve polisteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 34'ü İzmir Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan İ.A, A.A, N.A. ve İ.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.Aralarında 6 kadının da bulunduğu 30 kişi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi Gözaltında rahatsızlanan H.S'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Zanlılar arasında terör örgütünün şehir yapılanması olan KCK'nın bölge sorumlusunun da bulunduğu, 8 kişinin ise operasyon kapsamında arandığı öğrenildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 4 gün önce düzenlediği operasyonda, aralarında BDP'lilerin de bulunduğu 35 kişiyi gözaltına almıştı. Polisin 5 ay süren takibin ardından İzmir'in yanı sıra Diyarbakır, Siirt, Muş ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirdiği bildirilen operasyonda, terör örgütünün şehir yapılanması ve bu yapılanmada yer alacak kişilerin eğitimleri konusunda çeşitli dokümanlar ile KCK'nın oluşturulmaya çalışılan Ege Bölgesi yapılanma şeması ve yayınları da ele geçirilmişti.