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KCK operasyonunda 21 kişi daha tutuklandı İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 17:57

-KCK operasyonunda 21 kişi daha tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 kişi daha tutuklandı.  Savcılıkça tutuklanmaları istemiyle gönderilen 47 şüpheliden, 23'ünün daha İstanbul, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alındı. Mahkeme, 21 kişinin tutuklanmasına, 2 kişinin de serbest bırakılmasına karar verdi. Böylece, şüphelilerin çokluğu nedeniyle mahkeme işlemleri 2 hakim tarafından 2 grup halinde yürütülen 47 kişiden, toplam 44 kişi tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı.

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