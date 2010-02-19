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KCK Operasyonunda 2 tutuklama

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KCK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, ''terör örgütü PKK üyesi olmak'' suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, son 10 gün içinde KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'inin tutuklandığını ifade etti.

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