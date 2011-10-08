-KCK operasyonunda 18 tutuklama DİYARBAKIR (A.A) - 08.10.2011 - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 18'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 36 kişiden 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın gece geç saatlerde tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği 28 kişiden 18'i TCK'nın ''örgüt üyesi olmak ve örgüt adına suç işlemek'' iddiasıyla tutuklandı, 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.