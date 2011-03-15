-KCK OPERASYONUNDA 15 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 15.03.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, özel yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Mart'ta gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özel yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine sevk edilen 16 kişiden 15'i tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.