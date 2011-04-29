-KCK OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 29.04.2011 - Hakkari'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 kişiden 11'i tutuklandı. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hakkari kent merkezindeki bazı adreslere 25 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden aralarında Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Ferzınde Yılmaz, BDP İl Başkanı Orhan Koparan ile bazı il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve mahalle muhtarının da bulunduğu 21 kişi, Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinde iki gün süren ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i tutuklanırken, aralarında Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Ferzınde Yılmaz ve BDP İl Başkanı Orhan Koparan'ın da bulunduğu 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.