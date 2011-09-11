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KCK operasyonunda 11 kişi tutuklandı ADANA (A.A)

11 Eylül 2011 12:05

-KCK operasyonunda 11 kişi tutuklandı ADANA (A.A) - 11.09.2011 - Adana'da, bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden 11'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 8 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan 15 kişiden 2'si serbest bırakılırken, diğer 13 kişi ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemede, BDP Adana İl Başkanı Zeki Karataş, bazı parti yöneticileri ve 'sivil itaatsizlik hareketi' kapsamında PKK tarafından imam olarak görevlendirilen zanlılarında da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan BDP Seyhan İlçe Başkanı Refik Bayar ve bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan zanlılara destek vermek için gelen ve aralarında BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak'ın da bulunduğu gruptan bazıları, tedbir amacıyla bekleyen Çevik Kuvvet polisine sözlü tacizde bulundu. Mahkeme kararını protesto eden grup, daha sonra dağıldı.

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